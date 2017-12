Flagrado com loira, Casagrande confirma fim de namoro com Baby do Brasil

O namoro de Walter Casagrande e Baby do Brasil chegou ao fim. O comentarista e ex-atacante, que foi flagrado beijando uma loira nesta sexta-feira em Florianópolis, confirmou que não está mais junto da cantora desde antes do carnaval.

"Eu segui um caminho e a Baby seguiu outro. Nós conversamos e não teve briga. Temos muitos compromissos e não estávamos com tempo de nos vermos. Nossos horários e compromissos estavam incompatíveis", explicou Casagrande, em entrevista ao EGO. "A gente resolveu dar um tempo. Eu passei o carnaval em um retiro, como faço todo ano. Fiquei lá de sexta até a quarta-feira de cinzas".

Nesta sexta-feira, o namoro do casal veio à tona depois que o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, divulgou uma foto do ex-atacante

do Corinthians beijando uma moça loira. Instantaneamente, todos pensaram que Casagrande estava traindo Baby, o que foi negado por ele: "Eu cheguei em Florianópolis na quinta. Liguei para uma amiga de anos e fomos almoçar. Passamos o dia juntos". Questionando sobre o beijo, ele respondeu: "Beijei, mas não houve traição nenhuma. Eu e Baby já não estavámos juntos. A gente estava afastado", completou.