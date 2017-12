Flamengo apaga postagem com o preço da nova camisa feminina e vira piada

O que era pra ser a felicidade das torcedoras rubro-negras no Dia Internacional da Mulher, acabou virando piada na internet. O lançamento da nova camisa feminina do Flamengo, nesta quarta-feira, rendeu a indignação dos internautas quando descobriram o valor. Quem quiser expor o novo manto nas cores rosa e preto terá que desembolsar R$ 350. O preço gerou tanta polêmica que o clube resolveu apagar a publicação em seu perfil oficial no twitter. Veja os comentários e confira homenagens de outros clubes.