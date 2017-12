Flamengo batiza nova sala de imprensa de Victorino Chermont

As homenagens às vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense continuam, mas dessa vez o homenageado não será a um jogador. O Flamengou anunciou nesta quarta-feira que batizará sua nova sala de imprensa no Ninho do Urubu com o nome do jornalista Victorino Chermont, que era torcedor rubro-negro e estava no voo. O local será inaugurado no próximo dia 13 de dezembro.

Que no símbolo de seu nome e legado, todos os colegas de imprensa, familiares e fãs sintam-se homenageados. — Flamengo (@Flamengo) 30 de novembro de 2016