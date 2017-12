Flamengo e Cruzeiro trocam elogios antes de decisão e revoltam torcedores

O Cruzeiro e o Flamengo passaram a trocar elogios através das redes sociais desde que ficou definido que os times iriam se encontrar pela final da Copa do Brasil. A iniciativa - que está acompanhada da hashtag "Resenha de Time Grande" nas mídias - pretende criar um clima amistoso entre as torcidas, para evitar a repetição de episódios violentos, como os ocorridos durante as duas partidas semifinais da competição entre Flamengo e Botafogo.

Mas nem todos os torcedores estão vendo essa campanha com bons olhos. Nas redes sociais, muitos internautas reclamam que há um “romance exagerado” e que rivalidade é diferente de violência.

a maior final nutella de todos os tempos: flamengo x cruzeiro — Igor Lima (@bochechadelima) 6 de setembro de 2017

A melhor promoção de jogo é uma rivalidade saudável Isso é babação de ovo:"Estou te seguindo por aqui maior de minas" Maior de MG e o Fla! — Joao Lucas (@Lucass_MM) 6 de setembro de 2017

Nesta quarta-feira, 6, o mascote do Flamengo foi receber, ao lado da Raposa, a delegação cruzeirense na chegada ao Rio de Janeiro. No começo da semana, as diretorias dos dois clubes divulgaram em seus sites e redes sociais um manifesto pela paz nos estádios antes do primeiro encontro entre ambos na decisão da Copa do Brasil, marcada para a próxima quinta, às 21h45, no Maracanã.