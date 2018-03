Flamengo envia bandeira de luto e coroa de flores ao velório de Marielle Franco

O Flamengo se manifestou a respeito da morte de Marielle Franco, vereadora da cidade do Rio de Janeiro que foi assassinada na noites desta quarta-feira (14/03). O clube enviou uma bandeira de luto e uma coroa de flores ao velório da socióloga, que era torcedora do clube.

Além disso, o clube colocou a bandeira a meio mastro na sede do clube na Gávea, e postou uma mensagem nas redes sociais. A vereadora era do PSOL.

Lamentamos profundamente o falecimento da rubro-negra Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Pedro Gomes, mortos covardemente na noite de ontem. É difícil conviver com tantos atos de violência, que matam, diariamente, inocentes, mulheres, crianças e homens em todo país. — Flamengo (@Flamengo) 15 de março de 2018

O atacante Alexandre Pato, ex-São Paulo, Internacional e Corinthians, postou uma foto de Marielle no instagram.

Marielle e o motorista do carro em que ela estava, Anderson Pedro Gomes, foram mortos nesta quarta-feira. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a tese de execução, já que nove cápsulas de balas foram encontradas no local (quatro delas atingiram a cabeça da vereadora) e nada foi roubado.

Marielle Franco Uma publicação compartilhada por Pato (@pato) em 14 de Mar, 2018 às 10:12 PDT

Recentemente, a socióloga havia sido designada como relatora da Comissão da Câmara dos Vereadores do Rio que acompanha a atuação das tropas na intervenção federal na área de segurança do Rio e denunciou ação violenta de PMs do Batalhão de Irajá contra moradores da favela do Acari.