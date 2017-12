Flamengo fecha patrocínio com a Uber, que funciona no Rio por liminar

Com a disputa da Libertadores na próxima temporada, o Flamengo segue em busca de receitas para reforçar seu caixa. Pensando nisso, o time rubro-negro conseguiu um patrocinador no mínimo inusitado: a Uber. A marca funciona atualmente no Rio por meio de uma decisão judicial.

O aplicativo de transporte deve ser estampado apenas no uniforme de treino e o acordo tem duração inicial de dois meses. Entretanto, caso a parceria seja considerada um sucesso, existe a possibilidade de estendê-la.