Flamengo joga de luto em protesto pelos assassinatos de Marielle e Anderson

Marielle Franco e Anderson Pedro Gomes foram assassinados na última semana a tiros no Rio de Janeiro. A vereadora e o motorista vão ser homenageados pelo seu clube de coração, o Flamengo. Neste domingo, às 16h, na partida contra a Portuguesa, o clube usará uma tarja preta em sinal de luto.

O duelo acontecerá em Cariacica (ES), pelo Campeonato Carioca. Além da tarja, o Rubro-Negro também fará um minuto de silêncio antes do início da partida. "Protesto contra o momento de violência que o Brasil, e, principalmente, o Rio de Janeiro estão vivendo. Casos como o de Marielle Franco, Anderson Gomes e tantos outros nunca mais!”, explicou o Flamengo em suas redes sociais.

Marielle e o motorista do carro em que ela estava, Anderson Pedro Gomes, foram mortos na última quarta-feira. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a tese de execução. Neste domingo o carro suspeito de ter sido usado nos assassinatos foi apreendido em Minas. No dia do velório o time carioca também se manifestou e enviou uma coroa de flores, uma bandeira de luto e postou uma mensagem em homenagem a socióloga nas redes sociais.