Flamengo lança programa para inclusão de deficientes visuais no futebol

Esporte mais popular do país, o futebol é o principal entretenimento de grande parte da população do Brasil, que aguarda toda a semana para ir ao estádio no final de semana assistir ao jogo de seu time de coração. Porém, se você for flamenguista, saiba que o clube inovou e quer propiciar essa emoção também para quem tem deficiência na visão.

"No próximo domingo, na partida contra o Madureira, vamos inaugurar o projeto "Paixão Cega" no estádio. Torcedores que se cadastraram no site vão acompanhar rubro-negros com deficiência visual, que também se inscreveram, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Muito maneiro, né?", postou o clube, em suas redes sociais.

Além disso, o Flamengo agradece a todos os inscritos e pede que mais gente entre nesse projeto: "Queríamos agradecer a todas as pessoas que se inscreveram para participar e também convidar todos vocês que ainda não se inscreveram a fazer o mesmo. A Nação é forte. A Paixão é cega".

Quem se interessar em ajudar ou quer mais informações, acesse: http://www.paixaocega.com.br/