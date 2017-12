Cheirinho de vice! Fla vira piada após perder Copa Sul-Americana

A noite não foi como a torcida do Flamengo esperava. Nesta quarta-feira, o time rubro-negro ficou no empate por 1 a 1 com o Independiente, no Maracanã, resultado que deixou o time argentino com a taça da Copa Sul-Americana.

Nas redes sociais os rivais não amenizaram nas piadas. Confere aí:

Em SOBRE O ÚLTIMO TÍTULO INTERNACIONAL DO FLAMENGO pic.twitter.com/kMOQwXbIJY — Liberta da Depressão (@LIBERTADADEPRE1) 14 de dezembro de 2017

Nova proposta de patrocínio para o Flamengo pic.twitter.com/KetrWN1JAB — Duarte (@alegriaaduarte) 14 de dezembro de 2017

E não é que o cheirinho ficou mais forte em 2017? Vocês ficam zoando o Flamengo mas na verdade eles cumpriram a promessa para os torcedores. pic.twitter.com/K21Lfi8MAM — Natasha Vic (@NatashaVic) 14 de dezembro de 2017

Lá vem aquele torcedor do Flamengo! pic.twitter.com/8vjk1OO3ex — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) 14 de dezembro de 2017

INDEPENDIENTE DE TUDO O FLAMENGO CONTINUA NO CHEIRINHO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — #ForaEurico ✠ (@milecrvg27) 14 de dezembro de 2017

MAIS UM VICE NO ANO, PARABÉNS FLAMENGO! — obito (@crvgbaby) 14 de dezembro de 2017

E a Sulamericana pro Flamengo? Ficou no cheirinho! Kkkkkkkkkk — Nação Colorada (@_PraSempreInter) 14 de dezembro de 2017

Flamengo em 2017: Libertadores: cheirinho na 1ª fase Copa do Brasil: cheirinho na final Brasileirão: cheirinho de 6ª colocado Sul-americana: cheirinho CARREGANDO..... — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 14 de dezembro de 2017

FLAMENGO = CHEIRINHO — Paixão Alviverde (@paixaoalviverde) 14 de dezembro de 2017

O bom de ter mais caracteres é que dá pra rir mais do Flamengo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — libertadores me deu um caixote (@Jefffboladaum) 14 de dezembro de 2017

@Flamengo @Palmeiras @Flamengo_en Mais uma vez só o CHEIRINHO, se vice virar estrela no escudo o do Menguinho vai virar uma constelação Clube de Regatas Vice Flamengo. pic.twitter.com/2dFBbbSIx7 — Glauber Kayola (@glauber_kayola) 14 de dezembro de 2017

único troféu que o flamengo vai levar pic.twitter.com/QKdbw7fVLv — RAPOSO (@lg_lopes) 14 de dezembro de 2017

"A torcida precisa parar com esse negócio de chamar o time de sem vergonha, o Flamengo enfrentou um adversário que foi superior. Sem vergonha é invadir e quebrar. É entrar no estádio sem pagar ingresso". (Maurício Noriega, SporTV) — Mario Vitor (@mvitorodrigues) 14 de dezembro de 2017

Não foi dessa vez MAIS UMA VEZ flamengo kkkkkkkkk — Gabriel Phelipe (@gabphelipe) 14 de dezembro de 2017

Flamengo acaba de mudar o seu escudo: pic.twitter.com/SGGvrBGogQ — VASCO ATÉ A MORTE (@vscateamorte) 14 de dezembro de 2017

E o Flamengo ergue a taça pic.twitter.com/pbZt7VVcra — Muleke da Colina (@ResenhaVascaina) 14 de dezembro de 2017

Sua noite pode estar ruim, mas não mais que a desse homem, que torce para Flamengo e Racing pic.twitter.com/4OH7jCIGce — Fail Futebol (@Fail_Futebol) 14 de dezembro de 2017