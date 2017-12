Flamengo propôs 'jogo de compadres' na Libertadores, diz atacante do San Lorenzo

A eliminação do Flamengo na Libertadores continua repercutindo bastante. Nesta quinta-feira, um dia após a derrota para o San Lorenzo, o atacante Nicolás Blandi, do clube argentino, revelou que Réver, capitão do rubro-negro, propôs um jogo de compadres entre eles, em um momento em que os dois estavam se classificando.

"O capitão do Flamengo me cercou e propôs um empate para que os dois pudessem se classificar. Mas eu sabia que ele queria me enganar, era mentira", disse ele, em entrevista ao programa "90 Minutos de Fútbol", da Fox Sports Argentina, garantindo que ele e seus companheiros sabiam quanto estava o jogo entre Universidad Católica e Atlético Paranaense.

Sem o acordo, o San Lorenzo acabou virando o jogo e garantiu o primeiro lugar do grupo, com dez pontos, mesma pontuação do Atlético, que ficou com a segunda posição. O Flamengo, enquanto isso, somou nove e terá que se contentar com a vaga na Copa Sul-Americana.