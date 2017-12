Jogadores do Flamengo viram garotos-propaganda em comercial; assista

Vários jogadores do Flamengo viraram garotos-propaganda num divertido vídeo que o clube gravou para o Premiere FC, canal de TV por assinatura.

A ideia da campanha, de acordo com as redes sociais do clube, é mostrar os atletas em atividades cotidianas do dia a dia e em outras profissões, que nada têm a ver com futebol, em vário canais de TV. Depois, todos reassumem seus papéis de jogadores. "Tem determinadas coisas que não são Flamengo. Mas isso aqui, irmãozinho... Isso aqui é Flamengo!", diz o texto da campanha. Confira:

Na propaganda, meia Diego aparece jogando golfe - e ainda é aplaudido pela tacada perfeita - Éderson atua como cozinheiro de receitas de TV preparando um peixe, Éverton e Pará surgem como cientistas, Réver e Vinicius Junior atuam como garotos propaganda de uma marca de spray de cabelos e Rodinei faz o papel de um personal trainer meio atrapalhado.

O Flamengo ocupa a oitava colocação na tabela do Campeonato Brasileiro e vem de excelente resultado, uma goleada por 5 a 1 contra a Chapecoense.

Assista ao comercial: