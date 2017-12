Flamengo zoa rivais e revolta a própria torcida nas redes sociais

O Flamengo poderia terminar o ano sem essa. Neste sábado, o clube divulgou sua nova camisa nas redes sociais com os dizeres: "Time grande não cai". A publicação, que tentava zoar os rivais que já foram rebaixados no Campeonato Brasileiro, acabou revoltando a própria torcida rubro-negra.

+ Messi 'é muito mais simples' do que Cristiano Ronaldo, afirma campeão mundial

+ Hamilton apaga todas as fotos do Instagram após polêmica; veja

+ Após levar bronca da mulher, Denílson encerra as peladas deste ano

A repercussão foi tão grande que o Flamengo acabou apagando a postagem da sua conta no Twitter, mas já era tarde. Vários torcedores compartilharam a imagem da nova camisa e criaram memes. A revolta dos fãs é porque a equipe não rendeu bons resultados este ano. Em uma das montagens, um internauta escreveu: "Mais um ano se passou e não ganhamos nenhum título importante".

Confira as publicações:

Mídia oficial do @Flamengo , assumindo a pequenez e o conformismo que tomou conta do clube nos últimos anos, ao divulgar uma camisa com os dizeres "TIME GRANDE NÃO CAI". No que transformaram o nosso clube? — Ricardo PRIME (@sentinelfla) 30 de dezembro de 2017