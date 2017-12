Flamengo zomba de erro de arbitragem no clássico: 'Barriga agora é mão?'

O Flamengo conseguiu inovar na forma de criticar o pênalti marcado equivocadamente no clássico contra o Vasco, realizado neste domingo, em Brasília. Com bom humor, o clube publicou um vídeo que mostra que a bola na verdade bateu na barriga de Renê, com a seguinte legenda: "Barriga agora é mão, Arnaldo?". Em seguida, o clube publicou uma imagem em que o defensor aparece com uma mão na barriga.

Os jogadores do Flamengo deixaram o gramado protestando contra o árbitro Luís Antônio Silva Santos, que marcou pênalti a favor do time de São Januário aos 49 minutos do segundo tempo. O recurso tecnológico do SporTV revelou que o árbitro se equivocou ao marcar a penalidade, que foi convertida por Nenê, decretando o empate por 2 a 2.

Pelo twitter, o Vasco respondeu a provocação lembrando erro de arbitragem a favor do Flamengo em clássico de 2014, na final do estadual. Na ocasião, Marcio Araújo fez gol irregular e deu título ao rubro-negro.

Veja o lance do pênalti por um ângulo exclusivo! pic.twitter.com/7cKkaMf62C — Flamengo (@Flamengo) 27 de março de 2017