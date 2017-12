Flamenguista fanática, Ludmilla faz Zico 'se acabar' no funk; assista

Um dos maiores jogadores da história do futebol e ídolo máximo da maior torcida do Brasil, Zico atualmente "se aventura" em um novo ramo. Recentemente, ele lançou um canal no Youtube e vem recebendo convidados para bater um papo. Quem esteve de frente com o "Galinho" nesta vez foi a cantora Ludmilla, que faz sucesso cantando funk.

Além de mostrar ser grande fã do eterno camisa 10 do Flamengo, seu time de coração, a cantora falou um pouco de sua carreira e até mesmo ensinou o ex-craque para dançar funk. Ao final do vídeo, rolou até um quadradinho. Assista: