Flamenguistas nas redes sociais celebram compra de terreno para estádio

No mesmo dia do primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o torcedor do Flamengo acordou com uma excelente notícia. A diretoria do clube adquiriu um terreno de 160 mil m² no início da Avenida Brasil com o objetivo de construir ali o futuro estádio do clube. A informação foi dada primeiramente por Lauro Jardim, d'O Globo, e depois por Mauro Cézar Pereira, na ESPN Brasil e em seu blog no ESPN.com.br.

Nos próximos meses, o clube estudará a viabilidade da construção, que deverá abrigar entre 50 mil e 55 mil torcedores. Curiosamente, o terreno entre os bairros de Benfica e Manguinhos fica a apenas 2,2 km de distância de São Januário.

Essa ideia tomou força no clube após a dificuldade em negociar uma concessão do Maracanã, atualmente administrado pelo governo estadual e pela Odebrecht.

Nas redes sociais, a maioria dos flameguistas comemorou a novidade, exaltando o fim das zoeiras com relação à falta de estádio do clube. Uma parte menor ressaltou a proximidade com a casa do Vasco e de áreas consideradas inseguras.

O clube que mais deve no Brasil: ❌ Sem centro de treinamento: ❌ SEM ESTÁDIO: ⏳... DEVE SER MUITO RUIM NÃO SER FLAMENGO!!! ⚫ — Rubro-NEGRO (@CSMSub) 7 de setembro de 2017

Se um dia o Flamengo tiver estádio, é claro que É OBRIGATÓRIO TER O NOME DO REI ARTHUR E UMA ESTÁTUA DELE — Rumo ao Tetra (@CamilaDiasCRF) 7 de setembro de 2017

Parabéns torcida Rubro-negra. O Flamengo assinou o contrato de compra do terreno, onde será construído o seu Estádio José Roberto Wright. — Bozo (@bozocomgripe) 7 de setembro de 2017

Que rio de sangue delicioso essa timeline com a decisão do Flamengo de construir estádio — thiago (@thiamengo) 7 de setembro de 2017

O estádio do Flamengo vai ficar a 2km do São sanitário, queria ver a reação dos vascaínos vendo o estádio deles e o nosso futuro kkkkkkkkkkk — Davy (@Davy_David1) 7 de setembro de 2017

EU E VOCÊ NO ESTÁDIO DO FLAMENGO MÁRCIO ARAÚJO ERRA UM PASSE, XINGAMOS ELE JUNTOS GUERRERO FAZ 1 GOL, SE OLHAMOS E SE BEIJAMOS #RNsegueRN — Pedro Jr. ⚫ (@Pedrinho7_CRF) 7 de setembro de 2017

No dia 7 de Setembro de 1822, as margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou: Flamengo não tem estádio, e 87 é do Sport. — Marcos (@marcos2pp) 7 de setembro de 2017

Não faz sentido pra mim o Flamengo fazer estádio... eles têm o Maracanã... o Maracanã!! — Carol Sena (@AaahCarol) 7 de setembro de 2017

Estádio do Flamengo deveria ter capacidade para 65 mil pessoas. 10% p/ adversário + gratuidades Cairia p/ 50 mil a 48 mil ingressos. — RODILINDO M1L GR4L (@Rodineimilgrau_) 7 de setembro de 2017

O Flamengo como sempre dando uma de burro e seus dirigentes comemorando. Escolheram o pior lugar possível pra se ter un estádio, lamentável — Lobato (@GBragaLobato) 7 de setembro de 2017

Sério que o Flamengo quer construir estádio do lado do São Januário, sério?????????????????????? — Camisa 35, amo vc ❤️ (@LorennaGO) 7 de setembro de 2017

Agr que o Flamengo vai construir um estádio, qual vai ser o motivo de zuação? — Vagner Filho (@Vagnerpfilho13) 7 de setembro de 2017