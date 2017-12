Florida Cup terá 'Jogo das Estrelas' com renda revertida à Chapecoense

As homenagens e iniciativas para arrecadar recursos à Chapecoense continuam em 2017. A Florida Cup irá realizar um 'Jogo das Estrelas', no dia 15 de janeiro, com parte da renda revertida para o clube catarinense. O anúncio foi feito em um vídeo publicado na página oficial da competição.

O vídeo conta com a presença de Gabriel e Matheus, filhos do técnico Caio Júnior, uma das vítimas do acidente. Os brasileiros Kaká e Cafu também estarão presentes na partida, além de Cyle Larin, eleito calouro do ano na liga norte-americana de futebol, Steve Nash, ex-jogador de basquete, o cantor brasileiro Daniel, entre outros pessoas ligadas ao esportes e famosos.