Fofo: filhos de zagueiro do Barça alegres ao ver o pai como titular na TV

Imagine a alegria das crianças ao ver na TV que o pai iria entrar em campo como titular do Barcelona contra o Real Madrid! Pois aconteceu com os filhos do zagueiro Thomas Vermaelen e foi registrado pela esposa do jogador, que postou o momento "fofo" no Instagram.

Os três filhos de Vermaelen aparecem em frente da TV observando atentamente a escalação das equipes quando a imagem do pai surge na TV. A reação das crianças é a melhor possível: eles se levantam gritando de alegria e apontando para o pai. O registro foi feito por Polly Parsons, mulher do jogador, com a legenda "fã clube do papai".

A alegria dos filhos do zagueiro, no clube desde 2014, pode ter sido ainda maior pelo fato de o pai pouco ter jogado em 2017, ano em que sofreu algumas lesões.

E mais ainda pelo resultado: o Barcelona calou o Santiago Bernabéu disparou na liderança do Campeonato Espanhol e praticamente tirou o Real Madrid da briga pelo título. Depois de um primeiro tempo disputado, o time catalão arrancou na etapa final para fazer 3 a 0 e somou o terceiro triunfo seguido sobre o rival em Madri pela competição, feito inédito. Luis Suárez, Messi e Alexi Vidal marcaram os gols.

Assista: