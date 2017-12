Libertadores: folha salarial do adversário do Palmeiras pagaria só Felipe Melo

Somados os valores de salários, bonificações e luvas que o Palmeiras investe no 'pitbull' Felipe Melo - aproximadamente R$ 720 mil por mês, considerando que a cada três meses o atleta recebe o pagamento de luvas - a folha salarial do adversário do Verdão nesta noite pela Libertadores, o Atlético Tucumán, pagaria apenas o salário deste jogador palmeirense. O jogo será às 21h45 (de Brasília) no Estádio Monumental José Fierro, em San Miguel de Tucumán.

Segundo informação do portal R7, a folha de pagamentos da equipe argentina, mais acostumada à segunda divisão do que a grandes competições, é de aproximadamente R$ 800 mil.

Pela primeira vez na Libertadores, e depois de passar pelas preliminares de forma heroica, a equipe argentina vem preferindo a modéstia para manter-se, de certa maneira, afastada da crise que impera no futebol do país vizinho.

Durante a primeira preliminar, o Atlético Tucumán garantiu sua classificação fora de casa contra o El Nacional, no Equador, "vestido" de Argentina. Por conta de um atraso no voo e com problemas de uniforme (o clube foi à partida sem roupas de jogo), a Seleção Argentina sub-20 acabou se compadecento e emprestando o material necessário à equipe.

Hoje, o clube do norte argentino tem cerca de 20 mil associados, frente a aproximadamente 125 mil associados ao Palmeiras.