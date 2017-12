Follman se emociona ao receber camisa autografada de Buffon: 'que felicidade'

A poucos dias da data que marca um ano da tragédia da Chapecoense na Colômbia, o ex-goleiro e hoje embaixador do time catarinense Jakson Follman emocionou os seguidores no Instagram com as imagens do presente que recebeu da lenda italiana Gianluigi Buffon, ex-goleiro da seleção de seu país e com cinco copas do mundo no currículo.

Follman ganhou de presente uma camisa azul número 1 da Juventus, autografada por Buffon, e fez questão de publicar a foto em seu Instagram. "Sempre me inspirei nesse grande goleiro. Receber esse presente do@gianluigibuffon é uma honra. Que Felicidade", escreveu o embaixador da Chape.

O ex-goleiro da Chape foi um dos seis sobreviventes da queda do voo da LaMia, em novembro de 2016. Por conta do acidente, ele teve parte da sua perna direita amputada, o que impediu a sequência de sua carreira como goleiro profissional de futebol.

Já o ídolo italiano Buffon fez, recentemente, sua despedida da seleção italiana, que não se classificou para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

Veja o post: