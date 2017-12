Follman simula lesão em prótese para não ser substituído em jogo; assista

O ex-goleiro e hoje embaixador da Chapecoense Jakson Follmann - que teve a carreira encurtada por ter tido a perna amputada depois do acidente aéreo envolvendo a equipe - mostou muito bom humor no amistoso realizado na Arena Condá, em Chapecó, promovido pela Associação Brasileira de Vítimas do Acidente com a Chapecoense (Abravic), realizado na última sexta-feira.

O vídeo, que caiu nas redes sociais e vem sendo compartilhado com elogios ao bom humor do goleiro, mostra Follmann simulando uma lesão na prótese ao perceber que seria substituído.

Follmann se jogou no chão fazendo caretas para de dor, porém do lado do seu corpo em que usa a prótese. Muitos dos jogadores - uma das equipes foi comandada pelo técnico do Corinthians, Fabio Carille, e outra pelo técnico da seleção, Tite - entraram no clima e riram da situação.

O time do treinador do Corinthians ganhou por 5 a 4, e Follman chegou a marcar um dos gols.

Uma das atrações da Chape na partida foi o zagueiro Neto. Recuperado sem a necessidade de cirurgia de uma lesão no ligamento do joelho, ele voltou a campo oficialmente, um ano após o acidente.

Assista: