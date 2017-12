Follmann brinca após treino na Chape: 'deu até cãimbra na perna direita'

Jackson Follmann vem mostrando uma rápida evolução desde o acidente com o voo da Chapecoense, ocorrido em novembro de 2016. Em fevereiro deste ano, o goleiro colocou uma prótese na perna direira e nesta quarta-feira participou do treino do time antes de partida contra o Lanús pela Copa Libertadores. As atividades foram acompanhadas por Neto e Alan Ruschel também sobreviventes da tragédia de Medellín. Após o treinamento, Follmann mostrou bom humor e brincou com a situação.

"Trabalho hoje rendeu tanto que me deu até câimbra na perna direita @alanruschel me salvou pois viu logo e já me alongou", escreveu o goleiro em seu Instagram.

Na terça-feira, dia do seu aniversário de 25 anos, o jogador publicou um vídeo em que aparece fazendo esteira no centro de treinamento da Chapecoense. "Dia de aniversário também é dia de trabalhar, bora, vamo que vamo", escreveu Follmann.