Follmann, goleiro da Chapecoense, vai se casar ainda neste ano

Boa notícia pelos lados da Chapecoense, clube que tudo mundo passou a conhecer e a admirar depois da tragédia com seu avião, vitimando 71 pessoas. A boa nova diz respeito ao goleiro Follmann, um dos sobreviventes do voo. Ele tenta, com muito otimismo, retomar sua vida e agora anuncia que vai se casar. A reportagem é do Esporte Fantástico, da Record. O nome da noiva é Andressa. "Devo casar em breve, mas ainda não decidimos a data. Talvez daqui quatro ou cinco meses", disse.

Follmann está em São Paulo para fazer sessões de fisioterapia e se adaptar a prótese provisória na perna direita. A definitiva será mais leve, feita de fibra de carbono, e o pé terá uma adaptação entre os dedos para usar chinelo e garantir um impulso maior para caminhar.