Follmann calça tênis pela primeira vez depois do acidente e comemora

O goleiro Jackson Follmann, da Chapecoense, tem mais um motivo para sorrir. Pela primeira vez após ter sobrevivido ao acidente com a delegação no voo da LaMia, em 29 de novembro ele conseguiu calçar um tênis pela primeira vez no pé esquerdo. Não tinha conseguido até agora por conta das fraturas e ferimentos, e pela obrigatoriedade de usar cintas cirúrgicas na região.

Follmann perdeu parte da perna direita no acidente e, hoje, vive normalmente com o auxílio de uma prótese. Ele postou uma foto no Instagram, com os dois pés calçados.

"Muito faceiro. Depois de mais de 4 meses hoje consegui calçar um tênis no meu pé esquerdo no qual sofri múltiplas fraturas e que impossibilitaram eu ter calçado algum tênis até hoje. Que começo de semana maravilhoso vamos em frente com Deus sempre", escreveu o jogador.

Juntamente com o zagueiro Neto e o lateram Alan Ruschel, Follmann vem fazendo um trabalho especial na Chapecoense. A equipe entra em campo nesta terça-feira diante do Atlético Nacional, às 19h15 (de Brasília), na Arena Condá, pela partida de ida da Recopa Sul-Americana.

Em sua conta no Instagram, o jogador mostra o dia a dia de sua recuperação: