Fora da Copa, Itália é alvo de zoações nas redes no dia do sorteio dos grupos

No dia do sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2018, usuários do Twitter estão aproveitando para zoar a seleção italiana, que não participará de uma edição do Mundial pela primeira vez em 60 anos.

Será a terceira vez na história que a tetracampeã Azzurra não disputará o título. Em número de participações, a Itália, agora, está atrás apenas do Brasil (que na Rússia fará sua 21ª participação em 21 edições do torneio), e da Alemanha, que na Rússia fará sua 19ª aparição; após o fracasso nas eliminatórias europeias, a Azzurra estacionou em 18 presenças.

Além da Itália, seleções tradicionais na Copa do Mundo, como a Holanda, os Estados Unidos e o Chile também foram lembradas pelos usuários.

Veja algumas reações:

SAIU! O grupo da Itália na Copa da Rússia já está definido. Parece que vai ser complicado para os italianos, hein?! #LanceCOPA pic.twitter.com/UdBek0G10k — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) 1 de dezembro de 2017

Grupo E. Eliminados Holanda Chile Italia Estados unidos — Jesús Morón Díaz (@jmorondiaz) 1 de dezembro de 2017

MANO acabei de ver aqui. Itália vai cair no grupo I — COMEÇA LOGO SORTEIO (@joaoguilhermesr) 1 de dezembro de 2017

Esperando para saber em que grupo a Itália vai ser sorteada!!! — Robsonn Sanntos (@robsonnsanntos) 1 de dezembro de 2017