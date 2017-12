Fora de forma? Rogério Ceni 'toma frango' ao tentar segurar bola na lateral

Um dos maiores goleiros da história do futebol e ídolo máximo do futebol, Rogério Ceni estreou com o pé direito no comando da equipe no Morumbi. A tarde, que terminou com a vitória de sua equipe por 5 a 2 para cima da Ponte Preta só não terminou perfeita, porém, por causa de um "lance" curioso. Ao tentar defender uma bola que saiu pela linha lateral, o ex-goleiro mostrou estar totalmente sem tempo de jogo e engoliu um tremendo frango, com a bola passando por debaixo de suas pernas.

Rogério Ceni claramente sem ritmo de jogo pic.twitter.com/GT27Cq82vH — Snap: voltapramarcar (@VoltaPraMarcar) 12 de fevereiro de 2017

A brincadeira, claro, rendeu muitas brincadeiras na internet e os torcedores dos outros clubes não perdoaram a "falha" de Ceni, que se aposentou dos campos no fim de 2015, com alguns deles pedindo para o "M1TO", como é conhecido pela torcida do São Paulo, voltar às metas do time do Morumbi.