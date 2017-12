Fora do próximo jogo, Felipe Melo quer jogar 'com ou sem olho' na Libertadores

Felipe Melo deu mais uma demonstração de sua raça e vontade de jogar independente de sua condição física. Em um áudio do jogador que vazou nas redes sociais e também foi relatado pelo ESPN.com.br, o volante do Palmeiras teria confirmado que está vetado da partida contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista, no próximo sábado de Carnaval. O camisa 30 também conta que pediu para seguir no clássico contra o Corinthians durante o intervalo e que brigou quando Thiago Santos foi para o aquecimento. No entanto, acabou substituído no segundo tempo "porque estava cego".

ÁUDIO VAZADO DE FELIPE MELO

"Queria jogar sábado, mas o doutor me vetou, 'pô'. Falei 'bota uma parada aqui, uma focinheira no olho, já viu isso? Bota uma focinheira de cachorro no olho!' (risadas) O doutor, 'não, que não sei o quê, que não era nem para você ter voltado para o jogo'... Porque no jogo lá eu briguei, 'né'. Aí, acabou o primeiro tempo, o cara falou assim 'o Thiago...' 'Vai aquecer p***a nenhuma não', falei para o moleque, 'vai aquecer p***a nenhuma, não, que você não vai entrar não, não vou sair de campo não.' Só que aí não deu, eu estava cego, velho, estava cego. Aí, ele me vetou do jogo de sábado, mas sexta-feira que vem tem jogo e depois, Libertadores, mano. Quero nem saber não, tenho que estar dentro dessa parada aí, velho, com olho ou sem olho."