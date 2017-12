'Fora' do São Paulo, Michel Bastos fica perto do Palmeiras; enquete

Michel Bastos e a diretoria do São Paulo entraram em acordo e o meia estará sem clube a partir do dia 1º de janeiro. De acordo com o ESPN.com.br, o jogador abriu mão de receber R$ 4 milhões em vencimentos atrasados para poder ficar livre no mercado em 2017.

Ainda segundo matéria no site, o Palmeiras é o clube com negociações mais avançadas com Michel Bastos, que se mostrou animado com a possibilidade. Santos e Cruzeiros são os outros times que demonstraram interesse no meia-atacante.