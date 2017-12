Através de comunicado divulgado pela Premier League nesta sexta-feira, 9, o Manchester United oficializou que não renovará o contrato com o atacante Zlatan Ibrahimovic. Mas, antes mesmo da nota dada pela organização do Campeonato Inglês, um clube francês já fazia campanha para ir atrás do sueco.

Em sua conta no Twitter, o Chamois Niortais, que foi o décimo colocado na Ligue 2, a segunda divisão francesa, publicou uma foto do jogador já com a camisa do clube e perguntando ao próprio Ibra quantos compartilhamentos eles deveriam conseguir para que ele assinasse com o clube.

"É a abertura oficial do período de contratações. Ibrahimovic, quantos retweets (devemos conseguir) para você assinar com o Chamois?", colocou o clube.

O sueco ficou apenas uma temporada no clube e, entre as razões para sua ida de Old Trafford, é sua lesão no joelho, que o afastará dos campos até pelo menos o início de 2018. Ao todo, Ibra disputou 48 jogos pelo Manchester United, marcou 28 gols e levantou três títulos, a Community Shield (Supercopa da Inglaterra) 2016, a Copa da Liga Inglesa 2016/17 e a Liga Europa 2016/17.