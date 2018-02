Messi e cia atacam de cozinheiros e fazem criança comer brócolis; veja vídeo

Já tentou convencer uma criança a comer brócolis? Agora a missão ficou fácil. Em um comercial europeu, Messi e outros jogadores do elenco do Barcelona cozinham e convencem uma criança que alimentos saudáveis devem entrar no cardápio.

Durante a gravação, um garoto fica decepcionado ao ouvir que a mãe está cozinhando brócolis. Logo, ela perguntar ao garoto: "Você sabe quem come brócolis?". Em seguida a câmera revela Suárez, Piqué, Ter Stegen, Rakitic e Umtiti.

O elenco começa a mostrar agilidade ao preparar um prato com alimentos saudáveis, o goleiro alemão chega até a impedir que um dos pratos caia no chão. O pequeno torcedor do Barcelona fica impressionado ao ver seus ídolos da cozinha.

Por último, quando todos preparados para comer, aparece Messi para completar a felicidade do garoto. Por fim, o comercial deixa o recado: "Crianças sempre imitam o que seus heróis fazem". E finaliza: "Coma como um profissional".

Veja o vídeo: