Forbes se retratará por ter 'esquecido' o Palmeiras em lista de times valiosos

Nesta terça-feira, a revista Forbes do México divulgou uma lista dos clubes mais valiosos da América. Enquanto o Corinthians é líder disparado, o Palmeiras sequer aparece entre os 50 primeiros, o que gerou certa estranheza. Um dia depois, porém, a publicação admitiu que esqueceu de colocar o time alviverde, que em 2016 figurava na segunda posição.

De acordo com o UOL Esporte, o atual campeão brasileiro desapareceu da lista por causa de um erro da base de dados e, por isso, uma correção será publicada em breve. A expectativa é que o Palmeiras reassuma a vice-liderança, com um patrimônio de quase R$ 1,5 bilhão. A primeira colocação continua com o Corinthians, valendo R$ 1,8 bilhão.