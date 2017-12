ForçaRoger: clubes se mobilizam na rede em solidariedade a jogador

Clubes, jogadores e torcedores lançaram uma corrente de força na internet em solidariedade ao atacante Roger, do Botafogo, que foi diagnosticado com um tumor renal e afastado dos campos por tempo indeterminado, para tratamento.

Artilheiro do time carioca no Campeonato Brasileiro com dez gols, Roger, de 33 anos, deve passar por cirurgia nos próximos dias. O Botafogo e o atleta ainda não se pronunicaram de forma oficial.

Recentemente, Roger conquistou o carinho dos torcedores brasileiros em geral ao contar a história de sua filha que tem problemas de visão e se emocionou ao entrar em campo com o atacante em partida da equipe carioca.

Com a hashtag #ForçaRoger, os clubes prestaram apoio ao atleta no Twitter. O perfil oficial da CBF também prestou solidariedade a Roger.

Estamos com você nessa batalha fora dos campos, Roger! Vai dar tudo certo!#ForçaRoger — Corinthians (@Corinthians) 30 de setembro de 2017

Roger, estamos na torcida para que você se recupere o mais rapidamente possível! Estamos juntos, @BotafogoOficial! #ForçaRoger — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 30 de setembro de 2017

Não há adversário que supere sua determinação, Roger! Estamos na torcida para você marcar mais esse gol de placa #ForçaRoger — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 30 de setembro de 2017

O Colorado se solidariza com o atleta que dá exemplo como pai e que superará mais um desafio. Estamos contigo! #ForçaRoger — S. C. Internacional (@SCInternacional) 30 de setembro de 2017

Roger, toda a família cruzmaltina está na torcida pela sua breve recuperação. Boa sorte em mais esta batalha! @BotafogoOficial #ForçaRoger — Vasco da Gama (@VascodaGama) 30 de setembro de 2017