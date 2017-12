Forma física de Ronaldo chama a atenção em jogo beneficente do Real Madrid

Bem acima do peso, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno chamou a atenção pela (má) forma física no amistoso beneficente entre os ex-atletas do Real Madrid contra os ídolos do Roma. Ronaldo atuou por pouco mais de 30 minutos e, ao ser substituído, foi muito ovacionado pela torcida da casa. Os craques do Real venceram os adversários por 4 a 0.

Nas redes sociais, muitos torcedores fizeram piada com a forma de Ronaldo, que foi chamado até de "a nova grávida de Taubaté". "A barriga de Ronaldo é maior do que o Fluminense", escreveu outro torcedor.

"A lenda brasileira Rolando teve um 'grande' impacto quando apareceu no jogo das lendas do Real Madrid", brincou o Mail Online.

Confira algumas das postagens:

Brazil legend Ronaldo had a 'big' impact as he appeared in Real Madrid legends match https://t.co/LAN7JG6uK8 pic.twitter.com/4tgsFbCyO5 — MailOnline Sport (@MailSport) 12 de junho de 2017