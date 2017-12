A Puma lançou a terceira camisa de 23 clubes em diferentes horários ao redor do mundo. Todas as camisas são pretas com detalhes em diferentes cores, respeitando a tradição de cada time. Os principais destaques são Arsenal, Borussia Dortmund, Leicester e Newcastle.

O lançamento dos novos uniforme começou com o Arsenal, às 17h03 de Sydney (Austrália), e se encerra às 20h14, horário local no México, com o Santos Laguna. Para o lançamento da nova camisa do clube inglês, a Puma criou um vídeo divulgado em seu canal no Youtube.