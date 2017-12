Fortaleza retira azul da camisa para incentivar doação de água

Em duelo contra o Sampaio Corrêa pela Série C do Brasileirão, o Fortaleza entrou em campo com um uniforme diferente. Os tricolores não vestiam sua camisa tradicional, e sim uma alvirrubra. A mudança foi feita para incentivar a doação de água a cidades do interior cearense que sofrem com a seca. A ação do clube é feita em parceria com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Estado.

Além das camisas, os jogadores exibiram uma faixa esclarecendo a intenção: “Sentiu falta do azul? O azul é água, e água é vida. Doe”.

O clube promete seguir com a campanha até o final da primeira fase da terceirona, não apenas para incentivar as doações, como também para conscientizar sobre o uso racional da água. A ação arrecada garrafões de cinco ou 20 litros de água, recolhidos nos quarteis do Corpo de Bombeiros.