Vídeo de Felipe Melo no Dia dos Pais é alvo de montagem contra o Palmeiras

Neste domingo, 13, Felipe Melo comemorou o Dia dos Pais com um belo churrasco com a sua família. No entanto, um simples registro do almoço em suas redes sociais, se tornou uma dor de cabeça para o jogador do Palmeiras.

Em seu Instagram Stories, o meio-campista colocou um vídeo da churrasqueira com vários espetos assando e nada mais. Horas depois, porém, essa mesma imagem foi modificada e montada com um texto em provocação ao clube alviverde e divulgada em outras redes sociais.

Na foto da churrasqueira, foi acrescentado o seguinte texto: "Assando aquela carne de PORCO saborosa no dia dos pais". Além da ênfase na palavra "porco", no final também foi adicionado um emoji do animal.

Após o técnico conversar com o jogador e, momentos depois, comunicar ao elenco do Palmeiras seu afastamento, em 28 de julho, Felipe Melo está treinando em separado dos companheiros. Atualmente, a diretoria do clube e o staff do jogador encaminham acordo para rescisão amigável.