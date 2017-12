Foto de são-paulino guiando torcedor do Corinthians cego viraliza na web

Imagem registrada por César Ogata e publicada no Twitter está se espalhando pelas redes sociais. A foto tirada no Terminal Rodoviário da Barra Funda, em São Paulo, mostra um torcedor com o agasalho de uma das organizadas do São Paulo guiando um deficiente visual, que veste a camisa do Corinthians. Procurado pelo portal UOL Esporte, o fotógrafo disse que achou a cena curiosa e decidiu registrar o momento.

O clique vem emocionando torcedores, que lembraram que a rivalidade deve ficar apenas dentro de campo.

São paulino ajudando um deficiente visual corinthiano no metrô de São Paulo. Rivais só em campo, pena de quem pensa o contrário! pic.twitter.com/8u5GioRGgp — Corinthians (@sccp) 3 de abril de 2017

.@oficialmanualjr um torcedor são-paulino, ajudando um deficiente visual corinthiano na estação Palmeiras-Barra Funda. Obrigado pela foto que salvou meu dia. — Rodrigo Wirth (@wirthsep) 3 de abril de 2017