Foto de senhor com camisa 'personalizada' do Corinthians viraliza

Um clique feito nesta quinta-feira chamou a atenção dos internautas no Twitter. Mais precisamente, da torcida do Corinthians. A alvinegra Leticia Vilar registrou um guardador de carros com uma camisa "personalizada" do clube e rapidamente viralizou.

Na imagem, um senhor usa uma camisa com o símbolo do Corinthians, que provavelmente foi desenhado a caneta.

"Da série: Corinthiano não vira, ele nasce. Todos os dias esse senhor fica no bar de esquina das ruas Clélia x Aurélia. Toma sua cerveja e em dias de culto na Bola de Neve, ajuda a cuidar dos carros. Ontem eu o vi com essa camiseta "personalizada" do Corinthians. Achei incrível", compartilhou Leticia.

Nos comentários, a torcida começou a chamar atenção do próprio Corinthians, pedindo para que o senhor ganhe uma camisa oficial. O clube ainda não se manifestou, mas a Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do time alvinegro, presenteou o senhor com uma camisa e divulgou a foto nas redes.

Veja o post original:

