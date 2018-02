Foto íntima revela escândalo amoroso entre presidente e jogador no Paraguai

Uma foto vem causando enorme repercussão no Paraguai. Na imagem, o dirigente do Rubio Ñu de Luque, Antônio González, aparece na cama com um jogador do clube. Alegando que estava sendo chantageado, o presidente do time optou por assumir o relacionamento amoroso com Bernardo Caballero.

Segundo vídeo divulgado pelo mandatário, as chantagens estariam vindo do próprio jogador, que queria a liberação para sair do clube. Os apelos teriam começado depois da chegada de um novo empresário do jogador, chamado Valetín.

"Faz 15 dias que este Valetín está mexendo com um secretário meu, dizendo que queria o seu passe. Eu disse a ele que não queria conversar com aquele homem: seu passe custa 2 milhões de guaranis [R$ 1,1 mil]. Que ele traga e pronto. Ele nos citou duas vezes na Liga, fomos e ele disse que só tinha 1 milhão", conta no vídeo.