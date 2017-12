Fotógrafo fala sobre clique de são-paulino ajudando corintiano deficiente visual

Os amantes de futebol começaram a semana com os ânimos renovados depois que a imagem clicada pelo fotógrafo Cesar Ogata viralizou nas redes sociais. A foto, tirada no Terminal Rodoviário da Barra Funda, em São Paulo, mostra um torcedor com o agasalho de uma das organizadas do São Paulo guiando um deficiente visual, que veste uma blusa do Corinthians.

"A violência vende mais que uma cena de solidariedade, mas as pessoas estão esperando ver mais imagens como essa", diz Ogata, tentando buscar uma explicação para o sucesso do seu clique, que somente nas redes sociais do Estadão teve mais de 20 mil curtidas.

Segundo ele, a primeira coisa que chamou a atenção na cena foi o fato de um são-paulino estar ao lado de um corintiano, só depois viu a "varetinha" e percebeu que o homem ajudava um deficiente visual. Ele, então, fez o clique com o celular e publicou em seu Instagram e Twitter. Em seguida, o metrô respondeu e um amigo que possui mais de 1 milhão de seguidores ajudou a espalhar a imagem. "Achei uma cena interessante, mas não imaginava que teria a repercussão que teve", afirmou o fotógrafo, que trabalha na prefeitura de São Paulo.

A imagem trouxe de volta o debate sobre a rivalidade no futebol. Ogata é são-paulino e diz que não usa camisa do seu time por medo de sofrer algum tipo de violência. "Eu nunca consegui ir a um jogo com meus amigos que torcem para outros time. Infelizmente, se eu e um amigo corintiano formos ao estádio e ele gritar gol, vai apanhar. O adversário é visto como inimigo e tem que morrer. Mas não precisa ser assim. Espero que essa foto seja uma semente e que possa germinar".