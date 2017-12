Fotógrafo toma tombaço durante apresentação de novo goleiro do Flamengo

Diego Alves era o centro das atenções no Flamengo nesta terça-feira e todos queriam ouvir e registrar as primeiras palavras do goleiro como jogador do clube carioca. Porém, um fato inusitado acabou atraindo todo o foco: um fotógrafo tomou um tombo e causou risos de seus companheiros.

Em vídeo, registrado por outro profissional da imprensa e veiculado pelas redes sociais, dá pare ver que o rapaz busvaca uma melhor posição para tirar foto do goleiro da seleção brasileira, mas acabou escorregando e caiu bem em frente a Diego, que chegou até a se preocupar se nada de mal tinha acontecido.

As imagens estão sendo espalhadas pelas redes sociais e provocando risos em muita gente. Assista: