Fox Sports e operadora vão enviar gols em tempo real pelo celular

A operadora de telefonia Claro e o canal a cabo FOX Sports Brasil anunciaram um acordo para o lançamento do serviço FOX Sports Gol.

Por meio do serviço, que vai funcionar via assinatura, o usuário vai receber por SMS os alertas dos gols dos campeonatos nacionais e internacionais transmitidos pelo canal.

Também será possível configurar alertas do seu time do coração ou de suas ligas favoritas, como inícios de jogos - para que o usuário não se esqueça de assistir. Um canal exclusivo vai trazer ainda vídeos com os melhores momentos dos jogos trasmitidos na Fox.

O serviço está disponível por R$3,99/semana ou R$12,90/mês. Para assinar, basta enviar um SMS com a palavra GOL para o número 2021 -apenas clientes da operadora móvel Claro.

Entre os campeonatos disponíveis estão a La Liga, 1ª divisão da Espanha com jogos do Barcelona e Real Madrid, a Bundesliga, 1ª divisão da Alemanha, além da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores - que, na edição deste ano, conta com o Grêmio como representante brasileiro na final da competição.