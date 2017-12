FOX Sports flagra bilhete de Rogério Ceni para jogadores do São Paulo

Durante a transmissão do jogo entre Defensa Y Justicia e São Paulo, pela Copa Sul-Americana, a FOX Sports revelou o conteúdo de um bilhete do técnico Rogério Ceni para os seus comandantes. No pedaço de papel entregue a Lucas Pratto, capitão da equipe nesta partida, o treinador pedia uma mudança tática, alterando o 3-5-2 para o 4-4-2.

⚫️⚪️ MISTÉRIO REVELADO! Olha aí o bilhete de Rogério Ceni para seus comandados! #SulAmericanaFOXSports pic.twitter.com/7kLfsQWNvQ — FOX Sports Brasil (@FoxSports_br) 5 de abril de 2017

Como jogou o primeiro jogo fora de casa, Ceni decidiu se precaver do rival argentino. Conforme o tempo foi passando, porém, ele viu que a opção não estava dando certo e, então, decidiu mudar, optando por colocar Rodrigo Caio como volante, deixando Lucão e Breno como zagueiros. O bilhete foi resgatado pelo repórter Fernando Caetano, que trabalhou na beira do gramado.