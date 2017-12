Francesco Totti se matricula em curso de treinador da Uefa

Após ter pendurado as chuteiras, o ídolo da Roma, Francesco Totti, irá começar a partir do dia 18 de setembro um curso na Uefa para se tornar treinador, segundo informou o jornal Gazzetta dello Sport.

O ex-jogador de 40 anos fará todo o roteiro que é necessário para obter a licença da Uefa, requisito fundamental para treinar algum clube no continente europeu.

Totti se aposentou em maio deste ano, após mais de 24 anos atuando na Roma. Pouco tempo depois, foi anunciado como diretor do clube da capital. Antes de encerrar sua atuação em campo, em uma entrevista ao jornal Corriere dello Sport, há cerca de um ano, Totti já havia comentado sobre uma futura carreira de treinador. "Eu gostaria de treinar, mas, agora, eu ainda não penso muito sobre isso. Com a minha personalidade, eu não sei se conseguiria gerenciar um grupo de jogadores", declarou.

O "Rei de Roma" liderou a equipe giallorossa na conquista do Campeonato Italiano em 2001, o último do clube. O meia também ganhou duas Copas da Itália (2006/07 e 2007/08) e duas Supercopas da Itália (2001 e 2007). Ao todo, Totti anotou 307 gols e atuou em 786 oportunidades. Com 619 partidas, ele é o terceiro jogador com mais aparições pela primeira divisão italiana, atrás somente de Gianluigi Buffon, com 621*, e Paolo Maldini, com 647. / ANSA

*Até a segunda rodada do Campeonato Italiano 2017/18, em 26 de agosto de 2017