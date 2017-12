Franciely Freduzeski termina com pai de Neymar e volta a sair com Adriano

Depois de pressão familiar, o relacionamento do pai de Neymar com a atriz Franciely Freduzeski chegou ao fim. Adriano Imperador, que já teve um affair com a modelo, não perdeu tempo de se reaproximar. De acordo com o jornal Extra, os dois estiveram no aniversário de uma amiga na última segunda-feira, dia 30, mas preferiram não posar juntos nas fotos da turma que esteve na roda do Molejo no restaurante Dom Helio.

Na noite em que ficaram juntos, longe do bar, Franciely preferiu não dormir na casa de Adriano. Ela voltou para casa e no feriado viajou com amigos para Angra dos Reis. Adriano curtiu a noite nas boates da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

O namoro de Freduzeski com pai de Neymar teria terminado porque ele e a mãe do jogador, Nadine, ainda não são divorciados oficialmente. Por isso, nas redes sociais, a modelo sofreu diversos ataques. Além disso, a pressão da família também contribuiu para o término do romance.