Fred conquista artilharia do Brasileirão pela terceira vez e alcança marca histórica

O Atlético Mineiro chegou a ameaçar o Palmeiras na corrida pelo título do Brasileirão, mas acabou a competição em quarto lugar, atrás de Santos e Flamengo. O clube mineiro perdeu ainda a Copa do Brasil para o Grêmio. Mas se o ano não foi como o esperado, ao menos um jogador do Galo teve motivos para comemorar. O atacante Fred terminou a competição com 14 gols, empatado na artilharia com Diego Souza (Sport) e William Pottker (Ponte Preta).

Essa é a terceira vez que Fred foi artilheiro do Brasileirão, chegando a uma marca que apenas Romário, Dario e Túlio conseguiram alcançar. Em seu perfil no Instagram, o atacante comemorou o recorde.