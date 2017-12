Funcionários encontram bomba dentro de nova casa do Atlético de Madrid

Os operários que trabalham na construção do Wanda Metropolitano, o novo estádio do Atlético de Madrid, tiveram uma surpresa um tanto quanto perigosa. Na última semana, uma bomba da Guerra Civil Espanhola foi detectada na parte externa do local, que será inaugurado no início da próxima temproada europeia.

O explosivo, com cerca de 50 centímetros de largura, foi encontrado a cerca de quatro metros de profundidade por um funcionário que operava uma grua na zona norte do Wanda Metropolitano. A Polícia foi alertada pelos responsáveis pela obra e inspecionou o local para a continuação da reforma, que já gira em torno de 240 milhões de euros (R$ 821,2 milhões).

A bomba foi detonada pelo Tedax, especialista na desativação de artefatos, enquanto os operários que trabalhavam no local esperavam para poder retomar as atividades.