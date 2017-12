Furioso com críticas, zagueiro do Santos ameaça e agride repórter

Um fato nada agradável chamou atenção no amistoso entre Santos e Kenitra, no último sábado, no Pacaembu. O zagueiro argentino Fabián Noguera, da equipe brasileira, ficou bastante insatisfeito com um repórter que "criticou" o seu desempenho na partida e o ameaçou e até mesmo o agrediu.

O fato aconteceu com Lucas Musetti, do GloboEsporte.com, que, em seu texto sobre o jogo, que terminou 5 a 1 para os brasileiros, citou que Noguera falhou no único gol da equipe marroquina no jogo. Furioso com o relato, o atleta ligou várias vezes para o jornalista, tentando marcar um ponto de encontro. Diante das negativas, o zagueiro saiu em busca de Musetti e pediu um minuto para conversar em um local isolado. Ele, então, segurou o profissional da imprensa pela gola da camisa com uma das mãos, e, com a outra, apontou o dedo contra seu rosto, exigindo saber o motivo de o repórter ter publicado que ele havia falhado. Após disso, ainda fez ameaças, dizendo que ficaria atento ao trabalho do repórter, afirmando que se fosse criticado novamente, a "conversa seria pior".

Na sequência ao fato, o jornalista do GloboEsporte.com registrou um boletim de ocorrência contra o zagueiro e entrou em contato com o departamento de comunicação do Santos e até mesmo com o presidente, Modesto Roma Júnior, que se mostrou surpreso e disse que tomaria providências.