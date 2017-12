Futebol ou guerra? Torcida de time grego atira lata e fere técnico rival

A quarta-feira foi marcada por uma cena bastante triste na Grécia. O jogo entre Panathinaikos e PAOK, válido pela segunda fase das eliminatórias para a Liga dos Campeões, teve que ser suspenso após o técnico do PAOK, Vladimir Ivic, ter sido atingido na cabeça por uma lata de cerveja jogada por torcedores do adversário.

O treinador sérvio caiu após ser atingido pela lata aos 9 minutos do segundo tempo, quando caminhava perto do banco de reservas. O objetivo fez um corte profundo na cabeça de Ivic, como foi possível observar em fotos divulgadas pelo PAOK nas redes sociais.

Οι οπαδοί του @paofc_ χτύπησαν στο κεφάλι τον Βλάνταν Ίβιτς pic.twitter.com/Z18HwHayM0 — PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 17 de maio de 2017

No momento do incidente, o Panathinaikos vencia por 1 a 0, com gol do sueco Marcus Berg. Dois jogadores já tinham sido expulsos da partida: o goleiro do Panathinaikos, Odisseas Vlachodimos, e Amr Warda, do PAOK.