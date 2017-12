Futebol ou vôlei? Goleiro da Síria faz sucesso com reposição de bola 'estilosa'

Quando a gente acha que já viu de tudo no esporte, aparece um "santo" e mostra que não. Dessa vez, Ibrahim Alma, goleiro da seleção síria, mostrou todo o seu talento no vôlei. O problema é que ele joga futebol.

Durante o jogo contra a China, que terminou empatado em 2 a 2, ele chamou atenção não pelas suas defesas e sim pela reposição de bola, no mínimo, esquisita. Ao invés de lançar a bola com as mãos como a maioria dos goleiros, ele dá uma espécie de saque na bola, se assemelhando com o que fazem os jogadores de vôlei.

O lance é tão bizarro que é até difícil de descrever. Assista ao vídeo e tire suas conclusões: