Futmesa: brincadeira se populariza e jogadores investem na prática

Quem acompanha os bastidores do futebol já deve ter visto a nova modalidade praticada pelos jogadores. Seja nos clubes, na seleção brasileira ou até mesmo como passa-tempo em horários livres: o futmesa tem ganhado cada vez mais adeptos.

Há diferentes modalidades do futmesa, também conhecido como mesabol. No geral a disputa consiste em uma mesa similar a de ping-pong, mas onde se joga com os pés e com uma bola de futebol. O objetivo fundamental é dificultar que o rival jogue a bola de volta para o seu lado da mesa. Pode ser jogado individualmente ou em duplas.

Pareceu fácil? Existem algumas regrinhas básicas, mas que podem variar de acordo com o combinado entre os participantes. O básico é poder tocar 3 vezes na bola antes de jogar para o lado adversário, com direito a um único pingo. Outras modalidades dificultam a disputa reduzindo a um único toque por pessoa. Vale tocar com os pés, coxas, joelhos, ombros e cabeça. E mais importante: também vale improvisar na mesa!

Entre os atletas que já compraram o equipamento específico para a prática estão Robinho, Neymar, Thiago Sila, Djalminha, Amoroso, Alex e Edu Gaspar. Centros de Treinamento do Corinthians, Santos, Internacional e até mesmo a Granja Comary também já investiram na mesa. 0 esporte é usado tanto para aquecimento quanto para diversão dos atletas.

Veja algumas das partidas disputadas pelos boleiros: